В результате, собравшиеся в Люксембурге министры энергетики ЕС решили, что можно повременить с выполнением уже согласованных чрезвычайных мер. Это относится к так называемой "иберийской модели", которая подразумевает отвязку цен на газ от цен на электричество.
"Сегодня этот механизм применять не нужно, потому что цена на газ ниже лимита, который мы ввели в Испании и Португалии, - сказала испанский министр Тереза Рибера. - Он работает как страховка: если цена на газ снова вырастет, испанские и португальские потребители будут защищены".
Отвечающие за энергетику представители стран-членов знают, что ситуация на нестабильном рынке может быстро измениться, поэтому необходимы долгосрочные меры. И это то, что они обсуждали ещё раз во вторник.
Одно из предложений, вынесенных на их рассмотрение Еврокомиссией, состоит во введении временных лимитов цен на газовые сделки. Этот шаг связан с особенностями TTF - основного для Европы виртуального рынка в Нидерландах, где цены фиксированы. А Брюссель хочет, чтобы ценовой потолок был динамичным, то есть, чтобы его высота могла меняться каждый день.
"Если бы мы пошли на динамический тип ценового потолка, то преимущество было бы в его способности эволюционировать в соответствии с некоторыми конкретными рыночными условиями, - сказала специалист по энергетике Центра европейских реформ Элизабетта Корнаго. - Например, мы могли бы привязать наши цены к глобальным рынкам в Азии, которая, по сути, является одним из основных регионов, где мы конкурируем за доступ к источникам природного газа".
Именно этой конкуренции хотят избежать противники установления ценового потолка - Нидерланды и Германия, которые опасаются, что он сделает невыгодным торговлю с ЕС. Другие страны-члены просят Еврокомиссию сделать свои предложения более точными и детальными. Министры энергетики встретятся снова через месяц, чтобы принять окончательное решение о новых мерах, призванных держать цены под контролем.
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