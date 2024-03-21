Пациент Neuralink с вживленным в мозг чипом играет в шахматы

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала видеоролик, где видно, как первый пациент, которому в конце января вживили в мозг чип производства этого стартапа, играет в шахматы, делая ходы с помощью мыслей. В видео, опубликованном в соцсети X в среду, 20 марта, 29-летний Нолан Арбо рассказал, что он парализован ниже плеч в результате несчастного случая.

По его словам, операция по вживлению чипа прошла легко, он был выписан из больницы "буквально через день". "У меня нет никаких когнитивных нарушений", - утверждает Арбо.

Он также рассказал, что ему нравится играть в шахматы и видеоигру Civilization VI, в которую он не играл после несчастного случая. "Вы дали мне возможность сделать это снова, и я играл восемь часов подряд", - сказал пациент Neuralink, обращаясь к сотрудникам компании.