Отвод войск — для отвода глаз: угроза войны РФ и Украины сохраняется?

Что происходит с войсками РФ, стянутыми в середине апреля 2021 года к границе с Украиной, и вызвавшими беспокойство в Киеве и в западных столицах? Российские военные действительно вернулись в свои казармы или РФ только сделала вид, что отводит войска? Эти вопросы остаются открытыми, но картина начала проясняться. Судя по заявлениям в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, Россия явно не торопится с отводом войск.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 мая, на встрече с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что вблизи границ с Украиной остаются 75 тысяч военных РФ. За день до этого власти США озвучили в СМИ чуть большую цифру — 80 тысяч. С похожим заявлением выступил в четверг генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, мол, часть войск РФ отведена, но "десятки тысяч" остались. Очевидно, в это число входят российские силы в аннексированном Крыму и на территории РФ у северной и восточной границы Украины.

Какие силы Россия стянула к границе с Украиной

В середине апреля концентрация российских войск в этих регионах достигла максимума с 2014 года. Цифры из Киева звучали разные: от 90 тысяч до более 100 тысяч. В это время Россия проводила, по заявлению Минобороны, "контрольные проверки боеготовности вооруженных сил" на всей территории, включая Крым. Стягивание войск у границы с Украиной происходило на фоне обострения боевых действий в Донбассе, где потери Украины в противостоянии с поддерживаемыми Россией сепаратистами резко возросли. Это усилило опасениямасштабного военного столкновения РФ и Украины.

Напряжение ослабло после того, как как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск в места дислокации к 1 мая. Подводя на совещании с командующими в конце апреля итоги "проверок", начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о том, что в них участвовали более 300 тысяч военных. У границ Украины, помимо уже расположенных там российских формирований, были среди прочих дополнительно задействованы подразделения 58-й и 41-й армий, а также трех воздушно-десантных дивизий — 7-й, 76-й и 98-й. Ранее пресса писала, что десантники этих соединений воевали в Украине, хотя РФ это отрицает. Один из немногих подтвержденных инцидентов произошел в августе 2014 года, когда 10 военнослужащих 98-й дивизии ВДВ были задержаны украинской армией на востоке страны. Москва тогда заявила, что они заблудились.

На апрельском совещании с Герасимовым было сказано, что личный состав уже вернулся в места дислокации, а транспортировка техники должна завершиться к 8 мая, самое позднее — к 12 мая. Но есть исключение. Часть вооружения 41-й армии, которая перебрасывалась в Воронежскую область из Центрального военного округа, то есть из Сибири, с Урала и Поволжья, останется до российско-белорусских учений "Запад-2021", запланированных на сентябрь. О каком именно вооружении идет речь — неизвестно.

Угроза войны РФ и Украины не исчезла?

Московский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в беседе DW сказал, что РФ вывела часть войск из Крыма, но, очевидно, оставила часть сил к северу от Украины. Заявления российских военных об оружии, которое осталось ждать учений, "рассчитаны на тех, кто ничего не понимает". "Для того, чтобы вывести войска и оставить тяжелую технику, нужно иметь двойной набор тяжелой техники, — говорит Фельгенгауэр. — А это могут себе позволить по деньгам только американцы и больше никто". По его словам, небольшой запас техники есть у РФ только в Южной Осетии.

Фельгенгауэр считает, что риск масштабной военной конфронтации РФ с Украиной никуда не исчез: "Большая региональная война с каждым днем все более вероятна". По его мнению, Москва создает условия для "флангового охвата" и быстрого окружения частей украинской армии, как это было в августе 2014 под Иловайском. Политической целью такой возможной операции Фельгенгауэр считает создание Москвой выгодных условий для переговоров с Западом о разделе сфер влияния, "новой Ялты", но отмечает, что "политическое решение (о военной операции) пока не принято". По его мнению, с учетом погодных условий и состояния дорог обострение боевых действий в Донбассе возможно во второй половине мая и летом.

Николай Сунгуровский, директор военных программ киевского аналитического Центра имени Разумкова, в интервью DW также усомнился в отводе войск РФ от украинских границ. Апрельские события он назвал "не обычными учениями, а операцией по повышению ставок", связав это с ситуацией внутри России, а также с обострением отношений РФ с Западом.

В чем преимущество российских военных

Киевский эксперт отметил, что силы, стянутые РФ к украинской границе, примерно равны тем, которыми располагает Украина. Более важным аспектом Сунгуровский считает возможность армии России быстро перебросить резервы для проведения маневренной войны. По его словам, в случае масштабного противостояния Россия располагает значительными возможностями по нанесению глубокого удара в тыл вооруженных сил Украины. О преимуществах России в ведении "высокоманевренной войны" говорит и Павел Фельгенгауэр. Он отметил, что в последние годы Россия создала вокруг Украины мощную военную группировку, а в апреле "проверили, как можно подтянуть еще Центральный военный округ".

Украинский эксперт Сунгуровский считает, что к локальной войне украинская армия подготовлена лучше, чем к большому столкновению с РФ. Но вероятность такого столкновения Сунгуровский считает "довольно низкой" — из-за грозящих в таком случае жестких санкций со стороны Запада.