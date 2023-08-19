Отставной генерал: США и ФРГ слишком медлят с помощью Киеву

Однако неудачи можно избежать, если обе страны предпримут решительные действия уже сейчас, полагает он.

В свою очередь Германия медлит с предоставлением Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus, констатировал собеседник издания.

"Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера исчезает", - отметил он. США, по данным агентства Reuters , одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Тем не менее длительное промедление перед данным шагом - это "пример отсутствия решимости помочь Украине победить", считает Ходжес.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес раскритиковал Германию и Соединенные Штаты за недостаток решимости в поддержке Украины. Ходжес дал интервью газете Der Tagesspiegel, которое она разместила на своем сайте в пятницу, 18 августа.

Решающим фактором успеха для ВСУ является "способность наносить точные удары на дальнем расстоянии", отметил эксперт. "Тогда русские не смогут удержать Крым", - пояснил он. По словам специалиста, в этом случае ситуация на аннексированном РФ полуострове стала бы слишком опасной для Черноморского флота и ВВС РФ - чтобы "продолжать действовать там".

Высокоточное оружие также, по мнению экс-командующего, способствовало бы уничтожению российских артиллерии, логистической и транспортной инфраструктуры.

Reuters: США одобрили отправку Украине истребителей F-16

Ранее, 17 августа, агентство Reuters передало, что Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов от третьих стран для передачи истребителей F-16 Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.