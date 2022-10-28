Соответствующее сообщение постпред Украины написал в Twitter после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.

Отмечается, что журналистка Ника Мелкозерова показала Небензе список жертв россиян в городах-спутниках Киева. В свою очередь российский дипломат заявил, что это "фейк", потому что "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".



На это украинский дипломат написал: "Добро пожаловать в клуб! Вы испытали облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чушь и ложь".

"Этот тип не имеет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он иногда убегает!" – добавил Кислица.