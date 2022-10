Соответствующее сообщение постпред Украины написал в Twitter после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.

Отмечается, что журналистка Ника Мелкозерова показала Небензе список жертв россиян в городах-спутниках Киева. В свою очередь российский дипломат заявил, что это "фейк", потому что "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

.@NikaMelkozerova welcome to the club! You’ve now experienced a light version of what we ought to tolerate regularly when he drivels balderdash and lies. This species has no scruples. He’ll unplug your life support system to charge his phone. Luckily he runs away occasionally! https://t.co/s591pmcoif pic.twitter.com/CBEqhzE1mX