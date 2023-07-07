Отчет: крупные союзники Украины прислали ей лишь половину обещанного оружия

На данный момент Украина получила лишь немногим более половины от тех объемов вооружений, которые были обещаны ей ранее такими союзниками, как США, Великобритания и Германия, а новые обязательства по поставкам со стороны крупных игроков снизились по сравнению с прошлым отчетным периодом, говорится в докладе Кильского института мировой экономики.