07 июля 2023 г. 11:27

Отчет: крупные союзники Украины прислали ей лишь половину обещанного оружия

 
bbcrussian.com
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
ФОТО: AP/ Scanpix

На данный момент Украина получила лишь немногим более половины от тех объемов вооружений, которые были обещаны ей ранее такими союзниками, как США, Великобритания и Германия, а новые обязательства по поставкам со стороны крупных игроков снизились по сравнению с прошлым отчетным периодом, говорится в докладе Кильского института мировой экономики.

По данным немецких аналитиков из группы Ukraine Support Tracker, всплеск новых обещаний относительно оружия со стороны разных западных стран наблюдался перед годовщиной войны, а с 25 февраля до 31 мая активность союзников заметно снизилась.

«Военная помощь приобретает все большее значение по мере того, как затягивается война, и на фоне наступательных планов Украины. Но разрыв между обещанной и предоставленной помощью велик», - говорится в отчете.

Вместе с тем аналитики отмечают, что более мелкие страны, как Чехия, Словения, Польша и Словакия выполнили свои обещания на 80%.

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