“Отбросить эмоции”: Украина заявила, что предложила Польше конструктивное решение проблемы с зерном

“Во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк”, - сообщил Николенко.

Накануне на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский заявил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и помогая "подготовить сцену для московского актера". В свою очередь, Анджей Дуда, президент Польши, которая односторонне запретила импорт зерна, сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может утопить спасающего.