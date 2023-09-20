“Отбросить эмоции”: Украина заявила, что предложила Польше конструктивное решение проблемы с зерном

 
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Volodymyras Zelenskis ir Andrzejus Duda
Volodymyras Zelenskis ir Andrzejus Duda
ФОТО: Reuters / Scanpix

Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Предложения озвучил украинский посол в Варшаве во время встречи с заместителем министра иностранных дел Польши. Об этом заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

“Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло”, - написал он в Facebook.

Посол Украины также обсудил вчерашние заявления президента Польши.

“Во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк”, - сообщил Николенко.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции", - добавил спикер.

Накануне на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский заявил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и помогая "подготовить сцену для московского актера". В свою очередь, Анджей Дуда, президент Польши, которая односторонне запретила импорт зерна, сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может утопить спасающего.

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