Рано утром 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Буквально за несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на русском языке, адресованное гражданам России. В нем он говорил: "Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем. Эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события — это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?"

А в конце обращения он спросил: "Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас. Граждане Роcсийской Федерации, дякую за увагу (спасибо за внимание — Би-би-си)".

На протяжении следующего месяца войны Зеленский еще несколько раз обратится к гражданам России. Например, на утреннем брифинге, сразу после начала вторжения, он скажет: "Многое зависит от российского народа. Граждане России сами будут выбирать, на каком пути они лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против войны с Украиной".

Однако по мере того как российское вторжение превращалось в затяжную войну и приводило ко все большим жертвам и разрушениям, риторика президента Зеленского в отношении граждан РФ ужесточалась.

И 8 августа в интервью Washington Post он призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян — потому что "население избрало эту власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее". Говорить по-русски в своих видеообращениях он тоже перестал.

Цитаты президента Украины Владимира Зеленского, далее изложенные в соответствии с хронологией событий, взяты из его обращений, интервью и его телеграм-канала.

Владимир Зеленский: "Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину, отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам-тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко".

24-26 февраля: Россия начинает вооруженное вторжение на территорию Украины; российскими войсками оккупированы Чернобыльская АЭС, остров Змеиный; наносятся удары по Киеву.

Владимир Зеленский: "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России — учите слово "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем".

1-4 марта: Ракетный удар по Киевской телебашне в Бабьем Яру; минобороны России заявило о взятии под контроль Херсона; обстрел Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский: "Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление. […] Граждане России! Для вас это борьба не только за мир! Это борьба и за вашу страну. […] Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!"

6 марта: Президент Украины записал новое видеообращение, в котором заявил, что Россия готовится бомбить Одессу; российские военные обстреляли пункт эвакуации в Ирпене.

Владимир Зеленский: "Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе. Знаете, по российскому телевидению вспомнили эту тему. Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме — женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты". Они лгали уверенно. Как всегда. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. […] Вас привлекут к ответственности за участие в военных преступлениях. А потом… Это обязательно будет. Вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас обманываете".

9 марта: Российская армия нанесла авиаудар по роддому и детской больнице № 3 в Мариуполе.

Владимир Зеленский: "​​Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны"

11-15 марта: Минобороны России заявило о взятии под контроль города Волноваха; во время прямого эфира вечернего выпуска новостей на Первом канале в кадр с антивоенным плакатом вошла сотрудница канала Марина Овсянникова; от российского обстрела пострадала Святогорская лавра.

Владимир Зеленский: "Мы прекрасно понимаем, что у России есть просто бездонные человеческие ресурсы и достаточно много техники, ракет, авиабомб — но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать эти потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат… это 14 тысяч матерей, 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники, друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше, пока продолжается война. Эта война ваша против нас, России против Украины, на нашей земле".

16-21 марта: Авиаударом был разрушен драматический театр в Мариуполе — под зданием театра было организовано бомбоубежище, а его территория была отмечена крупной надписью "Дети". По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны Украину покинули около 3,5 млн человек.

Владимир Зеленский: "А сейчас хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации — уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов и которая делает беднее всех граждан России. […] Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И, если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это".

22-26 марта: Генпрокуратура Украины сообщила данные о погибших за время войны детях: к 25 марта погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения разной степени тяжести. По данным украинской стороны, впервые с начала войны Украина и Россия провели полноценный обмен военнопленными.

Владимир Зеленский: "Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая [отношения] к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что [в России] много людей, которые поддерживают Украину. […] Отношение ухудшилось у всего населения"

27-29 марта: Мэр Мариуполя рассказал об эвакуации половины населения города, повреждении или уничтожении 90% жилых домов. Российская армия отступила от Киева. В минобороны России заявили, что "все свои задачи на киевском и черниговском направлении" выполнили. В столице Турции прошел очередной раунд очных переговоров, результатом которого стало "стамбульское коммюнике".

Владимир Зеленский: "Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома. […] Хочу сказать всем жителям Крыма, саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не выйдет, то не выполняйте преступные приказы и при первой возможности сдавайтесь, сдавайтесь вооруженным силам Украины. Мы все понимаем. Вы будете жить".

1 апреля: Российская армия оккупировала город Изюм в Харьковской области.

Владимир Зеленский: "Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи".

2 апреля: Появляются сообщения об обнаружении следов массового убийства жителей Бучи, покинутой российскими войсками.

Владимир Зеленский: "Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, — это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь — украсть унитаз и умереть".

1-20 апреля: С начала апреля идет осада "Азовстали" в Мариуполе; российские военные высылают семьям вещи из Украины — об этом свидетельствуют в том числе кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК в белорусском городе Мозырь. Трехчасовую запись получил и опубликовал телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Владимир Зеленский: "Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли по ним танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, в России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было — они пришли на нашу землю. […] Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны. Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас — и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть это убийство другого мнения".

24 апреля-3 мая: Удары по Киеву во время визита Генсека ООН Антониу Гуттериша; Human Rights Watch опубликовала свидетельства нескольких случаев стрельбы российских военных по гражданским автомобилям, включая намеренные убийства мирных жителей; ООН сообщает о блокированных 4,5 млн тонн зерна в украинских портах.

Владимир Зеленский: "Принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более — связанных формально или неформально с русским государством — опасность для всех европейцев и также для мальтийцев. […] Блокируйте недвижимость, яхты и счета, которые принадлежат россиянам, деятельность российских IT- и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы. Это в России уже давно по большей части не просто бизнес. А структуры, связанные с агрессивным российским государством"

1-10 мая: "Русская служба Би-би-си" на основе открытых источников установила личность 2120 российских военных, погибших в ходе российского вторжения в Украину, каждый пятый из их — офицер. На востоке Украины оккупирован город Попасная.

Владимир Зеленский: "Сейчас российские туристы должны получить "культурный отпор", чтобы они знали, что их не рады видеть. Так и есть. В Европе их общество не радо видеть, и даже те, кто не был на поле боя, не стрелял, но молчат — поддерживают свое руководство. Они должны быть в другом комфорте — никакой недвижимости в Италии, счетов. […] Это должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать. Надо им сказать, что отдых в Европе закончен — вы оккупируете чужие территории, к оккупантам не может быть такое же отношения, как к другим людям".

11-13 мая: В суд направлены обвинения в отношении сержанта ВС РФ Вадима Шишимарина, застрелившего мирного жителя Сумской области; ООН оценила число беженцев из Украины в 6 млн человек.

Владимир Зеленский: "Я, честно говоря, не знаю, что происходит с Владимиром Путиным. Я считаю, что у них [россиян] действительно есть большая болезнь в целом. Но она, мне кажется, сложнее, чем то, что говорите вы [что Путин болен раком]. Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата [территорий], болезнь относительно таких пыток, которые они совершили на нашей земле. Мне кажется, что это сложный момент и это болезнь не только одного человека"

26-30 июня: Российская ракета попала в ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. Погибли 20 человек, десятки ранены. Amnesty International по результатам своего расследования объявила российский авиаудар по мариупольскому драмтеатру военным преступлением. Российские военные покинули остров Змеиный после обстрелов ВСУ.

Владимир Зеленский: "Самые важные санкции — это закрытие границ. Пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. […] Что бы за россияне это ни были… отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него".

5-7 августа: Обстрелы Запорожской АЭС, в которых обе стороны обвиняют друг друга.

24 августа исполнится полгода с начала российского вторжения в Украину.