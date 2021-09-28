По предварительным данным, на выборах бундестага 26 сентября Социал-демократическая партия Германии во главе с Шольцем пусть ненамного, всего на 1,6% голосов и 10 депутатских мандатов, но опередила своих партнеров по нынешней коалиции, правящий блок ХДС/ХСС.

Теперь, если не случится каких-то неожиданных поворотов, 63-летний Олаф Шольц сформирует новое коалиционное правительство и станет новым канцлером Германии.

Еще в мае и Шольц, и его партия сильно отставали в рейтингах от главных конкурентов, на тот момент - зеленых и их сопредседательницы Анналены Бербок.

Но потом Шольц сделал рывок - и уже с начала лета вел кампанию в роли самого популярного кандидата в канцлеры.

Чуть позже за рейтингом Шольца подтянулся и рейтинг партии: какая-то часть немецких избирателей, очевидно, сообразила, что это нелогично - хотеть Шольца в канцлеры, но не хотеть голосовать за социал-демократов.

Раздатчик денег и замена Меркель



Разбираясь в причинах успеха Шольца, немецкие комментаторы выделяют несколько факторов.

Изначально Шольцу, скорее всего, немало помогло то обстоятельство, что в нынешнем коалиционном правительстве Меркель он занимает пост министра финансов и по ходу пандемии руководил раздачей миллиардов евро чрезвычайной помощи

Какую-то роль сыграли предвыборные обещания социалистов и Шольца, в частности, обещание повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час с нынешних 9 евро 60 центов.

Шольц слегка поменял имидж: политик, которого когда-то за сухость и бесстрастность называли "Шольцоматом", в этой предвыборной кампании постарался выглядеть более живым, улыбчивым и эмоциональным.

Но главное, о чем говорят аналитики - именно в Шольце, а не в его главных конкурентах, часть избирателей увидела приемлемую замену уходящей на покой Ангеле Меркель.

"Шольц во многом соответствует портрету "идеального канцлера" в представлении значительного количества немецких избирателей, у которых есть запрос на перемены, но о-о-очень осторожные, с сохранением политических традиций. Сам Шольц не называет себя напрямую "наследником Меркель", но и не отрицает наследия "самой левоцентристской" из консервативных канцлеров ФРГ. Одним словом, Шольц - это фронтмен осторожных перемен на спокойной, "бюрократической" основе", - объясняет германский политолог Дмитрий Стратиевский.

Шольц, - поясняет доктор Стратиевский, - одновременно и новое, и "старое" лицо: он много лет в большой политике, но на пост канцлера до сих пор не претендовал. СДПГ предлагает свой курс и свое представление о развитии страны, отличающиеся от ХДС и зеленых, но без радикальных "поворотов".

Соперники же оказались слабы. Правящий ХДС поставил во главе списка изначально непопулярного формального преемника Меркель Армина Лашета, хотя гораздо более перспективным кандидатом в канцлеры выглядел лидер сестринской партии, баварского Христианско-социального союза, Маркус Зёдер.

Кандидат зеленых Анналена Бербок, стартовав в апреле с позиции лидера предвыборной гонки, просто провалила кампанию.

"ХДС допустили ужасную ошибку с выбором Лашета. Зеленые совершили такую же. Оказалось, мало быть женщиной, зеленой и даже молодой. Надо еще что-то. У Бербок этого нет. Из трех лидеров только Шольц не вызывал вопросов. Верхушка его партии была против его выдвижения, но на фоне своих конкурентов он - звезда", - говорит берлинский издатель и политобозреватель Борис Фельдман.

Новая-старая политика в отношении России



"Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы выступаем за формирование новой европейской Восточной политики с фокусом на единой и последовательной политике ЕС в отношении России", - говорится в программе СДПГ.

Но в чем именно эта новая политика будет нова, не вполне ясно, потому что тут же в программе излагаются тезисы, которые много раз повторяли и Ангела Меркель, и другие немецкие политики мейнстрима: с Россией нужно поддерживать диалог, с ней нужно обсуждать вопросы безопасности, разоружения, энергетики и климата, но - "мы видим также, что в отношениях Европы с Россией постоянно происходят откаты назад ... Россия постоянно нарушает международное право и создает напряжение в отношениях с соседями".

Вполне вероятно, что большое влияние на внешнюю политику кабинета Шольца будут оказывать самые вероятные партнеры по коалиции, зеленые, а они к России неприветливы. Их лидер Анналена Бербок выступала за закрытие "Северного потока - 2", а вообще внешнюю политику зеленые обещают строить на защите прав человека и гражданских свобод.

В любом случае и для социал-демократов Шольца, и для зеленых Бербок главное во внешней политике - хорошие отношения с партнерами по Евросоюзу и североамериканскими союзниками.

"И СДПГ, и зеленые - убежденные атлантисты", - отмечает директор Европейского института при нью-йоркском Колумбийском университете Адам Туз.

Кто такой Олаф Шольц



Олаф Шольц, которому сейчас 63 года, вырос в Гамбурге, там же учился на юриста и там же в восьмидесятые годы начал работать в юридической конторе, специализируясь на трудовом праве.

Политикой Шольц занялся тогда же, в восьмидесятые, но депутатом бундестага от Социал-демократической партии избрался только в сорок лет, в 1998 году, когда социалисты пришли к власти.

Через четыре года он стал генеральным секретарем, то есть главой аппарата СДПГ при канцлере-социалисте Герхарде Шрёдере. Входил в состав первого коалиционного правительства Ангелы Меркель - он был там министром труда и социального обеспечения.

В 2011-2018 Шольц был мэром Гамбурга, который имеет статус отдельной земли в составе Германии.

Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст полностью посвятили себя политике. Эрнст - министр образования в правительстве земли Бранденбург, детей у них нет.

Министром финансов и вице-канцлером в нынешнем коалиционном правительстве ХДС/ХСС и социалистов Шольц стал в начале 2018 года.

В 2019 году Олаф Шольц проиграл выборы лидера партии паре Заския Эскен - Норберт Вальтер-Борьянс, но затем, выбирая лидера списка и кандидата в канцлеры на этих выборах, партия решила, что с этой ролью лучше всего справятся не представители левого крыла в СДПГ Эскен и Вальтер-Борьянс, а консерватор Шольц.