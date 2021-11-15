От России до Германии: Covid-19 бьет рекорды, жизнь невакцинированных становится все более дискомфортной

Россия: курс на обязательную вакцинацию

С середины прошлой недели в России наблюдается медленный спад заболеваемости: за сутки выявляется менее 39 000 новых случаев при населении в 144 млн человек. Тенденция к снижению заболеваемости наметилась и в Москве: на прошлой неделе впервые с 7 октября число новых случаев в российской столице упало ниже отметки в 4000, сообщает Интерфакс.

Однако Россия по-прежнему остается лидером по смертности: ежедневно в России умирает около 1200 человек с коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоранавирус.рф, полностью завершили курс вакцинации почти 58 млн россиян — менее половины населения.

Россия намерена ввести жесткие ограничения для непривитых, призванные стимулировать вакцинацию. Правительство уже внесло в Госдуму законопроекты, предусматривающие повсеместное введение QR-кодов со сведениями о вакцинации. Первый законопроект предполагает, что участвовать в массовых мероприятиях, посещать культурные учреждения, заведения общепита и любые магазины, кроме продовольственных, магазинов первой необходимости и аптек, можно будет только при наличии QR-кода с данными о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медицинском отводе от вакцинации. Предполагается, что с 1 февраля 2022 года даже отрицательный ПЦР-тест не будет действовать в качестве альтернативного пропуска.

Второй законопроект устанавливает схожие ограничения для пассажиров поездов и самолетов. QR-код или справка потребуются как при покупке билетов, так и при посадке на поезд или самолет.

Фактически введение запретов означает обязательную вакцинацию. При этом Россия готовится и к масштабной ревакцинации. "Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях штамма "дельта" нужно раз в полгода, сегодня это критично", — заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Германия: меры против вируса запоздали



По последним данным Института инфекционных болезней Роберта Коха (RKI), число новых случаев заболевания на 100 000 человек за последние семь дней составило 303, сообщает DW. Впервые с начала пандемии показатель превысил 300 случаев (в Латвии для сравнения 14-дневный кумулятивный показатель снизился сегодня с 1119,8 до 1101,3 случая на 100 000 жителей).

Несопоставима и смертность: за последние сутки в Германии умерли 43 человека с Covid-19. В Латвии в отдельные дни смертность была близко к этому показателю, но население Латвии составляет 1,89 млн человек, а население Германии превышает 83 млн человек.

В Германии полностью вакцинированы 67,5% населения. Врач и вице-президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери возложил вину за рост заболеваемости на законодателей, заявив газете Rheinische Post, что меры против вируса были "слишком запоздалыми, нерешительными, слишком разнообразными". Монтгомери призвал к "обязательной вакцинации везде, где у людей есть обязанности по отношению к тем, кого они защищают, например, в домах престарелых, больницах или школах. Кто отказывается, не может там работать".

Еще 5 ноября глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом.

Австрия: локдаун для непривитых



15 ноября в Австрии введен локдаун только для непривитых и непереболевших жителей. Сидеть дома придется примерно 2 млн австрийцев и 9 млн. жителей. Австрийцы старше 12 лет могут покинуть дома только, чтобы прибрести товары первой необходимости, получить медицинскую помощь, прогуляться, сделать физические упражнения на свежем воздухе.

Штраф за несоблюдение ограничений — 500 евро.

В Австрии заболеваемость коранавирусом достигла рекордного уровня. В воскресенье было зафиксировано 11 562 новых случаев инфициования. Полностью привиты 65% населения при среднем охвате вакцинации в ЕС в 67%.

Нидерланды: протесты против ограничений



В Нидерландах привиты 86% населения, однако и в этой стране зафиксирован рекордный уровень заражений с начала пандемии: в минувший четверг были подтверждены более 16 тысяч новых случаев заболевания при неселении в 17,4 млн человек.

В Леувардане на севере страны прошли протесты против закрытия в 20.00: молодежь собралась на центральной площали города, поджигала петарды и дымовые шашки. На юге страны в городе Бреда бары продолжают работать, невзирая на запрет.

Великобритания: к ревакцинации допустят 40-летних



Советники британского правительства третью дозу вакцины от Covid-19 следует предложить людям от 40 лет, сообщает BBC. По данным агентства здравоохранения Великобритании, три дозы снижают риск заражения более чем на 93%.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Объединенного Королевства также заявил, что 16-17-летние подростки которым изначально предлагалась только одна доза, теперь должны получить вторую.

К настоящему времени бустерную дозу в Великобритании получили 12,6 миллиона человек. К ревакцинации были допущены люди старше 50 лет, медперсонал, представители профессий, подверженных особому риску.

Как минимум первую дозу вакцины в Великобритании получили более 73% жителей при населении в 67 млн человек.

Израиль: вакцинируют детей 5-11 лет



Министерство здравоохранения Израля заявило о начале процесса вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет. В результате Израиль присоединится к Соединенным Штатам и ряду других стран, где дети в возрасте до 12 лет вакцинируются от Covid-19. В понедельник в вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет начнется и в Австрии, сообщает LETA.



Литва и Эстония: заболеваемость снижается



В Литве все громче звучат голоса тех, кто ссылается на опыт Латвии, фактически разрешающей увольнение ряда работников, отказавшихся от вакцинации, сообщает ru.delfi.lt. Пока предполагается, что с 1 декабря 2021 года непривитые работники в Литве должны будут регулярно тестироваться за свой счет каждые 7-10 дней.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей снизился и составил 1196 случая.

Швеция: опять не как все



На фоне Европы, которая сражается с очередной волной Covid-19, выделяется Швеция: в этой скандинавской стране сокращаются объемы тестирования вакцинированных жителей. На прошлой неделе количество тестов на Covid-19 упало на 35% по сравнению с месяцем ранее. Привитым шведам разрешено не тестироваться даже при наличии симптомов.

В Швеции одни из самых низких показателей заболеваемости и госпитализаций в ЕС. Однако внешний фон — рост заболеваемости в Европе — несколько странен для принятия решения для сокращения объемов тестирования, считает Андерс Зоннерборг, профессор клинической вирусологии и инфекционных заболеваний в Каролинском институте.