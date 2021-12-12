Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж перенес в лондонской тюрьме микроинсульт. Об этом невеста блогера - Стелла Моррис - рассказала британскому изданию The Daily Mail в интервью, опубликованном в воскресенье, 12 декабря.

По ее словам, состояние Ассанжа ухудшилось 27 октября. В этот день он по видеосвязи участвовал в заседании суда, рассматривающего вопрос о возможности его экстрадиции в США. В результате у него появились симптомы неврологических повреждений, опустилось правое веко, отмечаются нарушения памяти.

Статьи по теме: Британский суд принял решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Моррис заявила, что чем дольше Ассанж остается за решеткой, тем большей опасности подвергаются его здоровье и жизнь, поскольку транзиторная ишемическая атака, которую иногда называют микроинсультом, может быть предвестником настоящего инсульта, последствия которого могут оказаться необратимыми.

В чем обвиняют Ассанжа?

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Блогер семь лет - с 2021 по 2019 год скрывался в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж свою вину не признавал, заявив, что настоящая целью его преследования шведскими властями - выдать его США.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов на решение о запрете экстрадиции Ассанжа. Формально решение не означает автоматической экстрадиции.