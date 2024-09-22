OSINT-аналитик: МБР „Сармат“ взорвалась во время испытаний

„Если это (взрыв ракеты. - Ред.) произошло во время процесса заправки, этим можно объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента“, - рассуждает аналитик. Как поясняет онлайн-издание „Агентство“, речь идет об американском разведывательном самолете Boeing RC-135S Cobra Ball, который, судя по данным портала FlightRadar24, вылетел с базы ВВС США на Аляске для наблюдения за испытанием ракеты „Сармат“, но не зафиксировал пуска.