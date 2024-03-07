Осенью на Кипре ради гурманов убили более 400 тысяч певчих птиц

Птиц ловят сетями или ветками с намазанным клеем. Иногда пойманных птиц убивают сразу, протыкая им горло зубочисткой, а иногда сначала откармливают в темноте. После этого птиц продают ресторанам, где из них готовят амбелопулию – деликатес из жареных или варёных певчих птиц.



Амбелопулия и отлов певчих птиц ради еды запрещены на Кипре с 1974 года, однако запрет соблюдается слабо, поэтому рестораны продолжают подавать деликатес без последствий. В русскоязычных путеводителях по Кипру пишут, что в меню блюдо обычно не найти, но можно "намекнуть" хозяину ресторана, что вы готовы заплатить сотню евро за блюдо из дюжины жареных воробьёв.