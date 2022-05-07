Протесты Москвы, ее угрозы и намеки на ядерное оружие не возымели успеха — партнеры Киева наращивают поставки вооружений. И если прежде они передавали только оборонительное оружие, то теперь даже прежде осторожная Германия обещает передать Украине танки.

Американские чиновники стали открыто рассказывать, как они помогают украинской армии в противостоянии российского агрессии. Это касается и официальный заявлений Пентагона, и еще больше — информации, которую они рассказывают не под запись.

Опрошенные Би-би-си западные эксперты говорят, что США и их союзники стали воспринимать российские угрозы с долей скепсиса — однако намерены и впредь избегать прямого конфликта НАТО с РФ.

”Война России с Украиной, конфронтация между Западом и Россией”



В четверг канал NBC рассказал со ссылкой на высокопоставленных военных, что американские разведданные помогли ВСУ подбить крейсер ”Москва”. А в среду New York Times написала, что США делятся разведданными, которые помогают украинским силам убивать российских генералов, командующих вторжением.

После визита в Киев на православную пасху Ллойда Остина и Энтони Блинкена — министров обороны и иностранных дел США — американские официальные лица заговорили о том, что Украина может победить в войне.

О желании США видеть сильную и независимую Украину, полностью контролирующую всю свою территорию, заявил Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Глава МИД Британии Лиз Трасс тоже обещала Киеву поддержку в полном освобождении всех оккупированных территорий.

Риторика лидеров стран НАТО действительно изменилась, сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си генерал сэр Ричард Барронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

”Происходит усиление поддержки Украины, но оно основано на железном правиле — что это не перерастет в войну России и НАТО, — считает отставной генерал. — Это война России и Украины, но конфронтация между Западом и Россией”.

В преддверие войны лидеры США и Великобритании предупреждали Москву, что вторжение в Украину дорого ей обойдется. Они имели в виду, что Запад готов ввести самые жесткие санкции и поставить украинской армии ограниченный набор оборонительных вооружений, которое осложнит продвижение российских сил.

Сэр Ричард называет этот подход провальным: он считает, что страны НАТО не сделали достаточно, чтобы предотвратить нападение России на Украину.

Однако после того, как российское наступление на Киев захлебнулось, позиция НАТО стала меняться.

”Мы увидели провал российской армии, и это создало возможность для более амбициозных целей”, — говорит Барронс, подчеркивая, что вместо оборонительных вооружений Запад стал поставлять Украине оружие для самообороны.

Если прежде основным видом вооружений, отправляемых в Украину, были переносные противотанковые орудия и переносные средства ПВО, то новые поставки из стран НАТО включают ударные беспилотники, артиллерию, бронетехнику и военную авиацию.

В Вашингтоне появилась уверенность, что Украина способна не только защитить себя, но и добиться победы, сказал в интервью Би-би-си Майкл Мазарр, старший научный сотрудник американской корпорации RAND.

”Это траектория самой войны: когда российское наступление на Киев провалилось, и Россия перешла к операциям на юге и на востоке страны силами войск, которые уже понесли серьезные потери, контекст изменился”, — говорит Мазарр.

Однако у нового, более активного подхода США была и другая причина — возмущение зверствами российской армии.

Свидетельства военных преступлений в Буче и Мариуполе вызвали сильную реакцию в США, сказал в разговоре с Би-би-си колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, часто использующий в своих колонках информацию от источников в разведке.

”И демократы, и республиканцы одинаково возмутились российским вторжением, и это дало администрации Байдена возможность вынести на голосование в Конгресс беспрецедентный пакет помощи в 33 млрд долларов”, — говорит Игнатиус, недавно включенный в российские санкционные списки.

Если этот пакет будет одобрен, то общий объем военной помощи, полученной Украиной от США с начала вторжения, составит 46,6 млрд долларов. Это больше двух третей оборонного бюджета России на 2021 год.

В одобрении Конгресса мало кто сомневается: представители обеих партий уже высказались в его поддержку. 73% американцев поддерживают поставки вооружений Украине, согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos.

Но потребность в пересмотре прежних подходов была продиктована также и новым этапом войны: битва за Донбасс создала потребность в тяжелых вооружениях, и в первую очередь в артиллерии, говорит Барронс.

”Скорее риторические угрозы”

Россия направляла США официальные ноты протеста против поставок оружия Украине, и за время войны Путин дважды намекал на применение ядерного оружия. Его министры предупреждали, что российские вооруженные силы будут уничтожать военные грузы НАТО на территории Украины.

Эти угрозы не остановили США и их союзников — НАТО лишь наращивает поставки. Глава МИД Британии Лиз Трасс отвергла аргументы тех, кто предлагает не поставлять тяжелые вооружения, чтобы не провоцировать Россию.

”На мой взгляд, бездействие — самая страшная провокация. Сейчас время для отваги, а не для осторожности”, — сказала Трасс.

Запад все меньше опасается российской армии, потому что она оказалась гораздо менее боеспособной, чем предполагалось, отмечает Барронс, британский генерал в отставке.

Российская армия ослаблена, и значительная ее часть задействована в Украине — у Москвы просто недостаточно конвенциональной военной силы, чтобы напасть сейчас на НАТО.

Игнатиус из Washington Post предполагает, что после первого месяца войны эксперты в Вашингтоне пришли к выводу, что угрозы России не стоит рассматривать чересчур всерьез, потому что они не были подкреплены действием.

”Ресурсы России на пределе, и ее войска окажутся в реальной опасности, если она пойдет на эскалацию конфликта”, — считает Игнатиус. Он говорит, что сил США в Европе достаточно, чтобы поддерживать Украину, не слишком беспокоясь о возможной эскалации со стороны России.

В середине апреля директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил о другой опасности — возможном применении тактического ядерного боеприпаса со стороны России против Украины.

За такой сценарий высказывался, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Тактическим называют менее разрушительное ядерное оружие, созданное для применения на поле боя.

Глава ЦРУ, однако, подчеркивал, что у американской разведки нет данных о развертывании или перемещении вооружений, которые указывали бы на подготовку РФ к ядерному удару по Украине.

”Да, у России есть две тысячи тактических ядерных боеголовок, в десять раз больше, чем у США. Но вероятность использования этого оружия в Украине и особенно за пределами Украины невелика, потому что это просто очевидно не в интересах России”, — говорит Барронс.

По его словам, такой удар не изменит хода конфликта, но, будучи первым применением ядерного оружия с конца Второй мировой войны, потрясет весь мир: ”Следствием использования Россией тактического ядерного боеприпаса в Украине станет такой стратегический шок, который оставит Россию в кромешной тьме изоляции на целое поколение”.

Кроме того, такой шаг только усилит сплочение НАТО, говорит эксперт. Поэтому он предполагает, что западные лидеры оценили эти риски и сделали собственные выводы насчет реальности угроз.

Игнатиус соглашается с этой оценкой — он считает, что российские угрозы формулируются очень расплывчато, а само по себе тактическое ядерное оружие вряд ли может изменить ход войны, так что его применение Россией не имеет никакого практического смысла.

”Это скорее риторические, чем реальные угрозы”, — говорит Игнатиус.

Однако это не значит, что США и НАТО игнорируют риски эскалации.

Несмотря на обращения президента Украины Владимира Зеленского, администрация Байдена не ответила на призыв ”закрыть небо над Украиной” — то есть ввести бесполетную зону. Эта мера стала бы шагом к прямому столкновению НАТО с Россией, по мнению многих специалистов.

”США по-прежнему очень четко говорят, что в их планы не входит активное участие в войне. США не отправляют войска на территорию Украины”, — говорит Мазарр из корпорации RAND.

Эксперт напомнил о том, как во время Вьетнамской войны СССР поставлял Северному Вьетнаму оружие, которое напрямую использовалось для борьбы с армией США — и для убийства американских солдат. Российские специалисты обычно также указывают на поставки американского оружия моджахедам в Афганистане, которые использовали его против советской армии.

”Я думаю, что нынешнюю ситуацию нельзя назвать беспрецедентной, хотя США действительно оказывает значительную военную помощь Украине”, говорит Мазарр.