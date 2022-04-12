Все государства ЕС пытаются стать независимыми от нефти из РФ

Боррель указал, что на заседании министры обсудили как эффективность действующих санкций против России, так и новые ограничения. "Ничего не исключается, включая санкции на нефть и газ. Сегодня не было принято никакого решения, состоялась только общая дискуссия. Важно различать между нефтью и газом: в 2021 году счет за импорт нефти был в четыре раза больше, чем счет за газ", — отметил дипломат, добавив, что нефть при этом легче заместить. ЕС в прошлом году заплатил России почти 71 млрд евро за нефть и нефтепродукты, а за газ — почти 18 млрд.

"Все (государства ЕС. — Ред.) в процессе уменьшения их зависимости, уменьшения потребления (энергоносителей. — Ред.), поступающих из России. Уже сейчас", — заверил Боррель. При этом он отметил, что хотя некоторые страны уже объявили, что больше не будут покупать российские нефть и газ, другие пока не могут себе этого позволить, но работают над этим.

В то же время Боррель призвал: "Давайте не питать иллюзий. Если перекрыть российский газ на следующей неделе, то не получится так, что у российской армии сразу будет меньше средств вести войну". Поэтому, по его словам, хотя санкции и важны, сейчас главным приоритетом ЕС является поддержка обороны Украины.

Это подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: "Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия".

Наступление России на Донбасс — то, что больше всего тревожит ЕС+



По мнению Борреля, есть лишь два слова, характеризующие российскую агрессию против Украины: провал и ужас. "Это большой провал российской армии. Они пытались завоевать Киев, но их отбросили. Они отошли от Киева, потому что увидели, что не могут взять столицу, — уверен глава дипломатии ЕС.

"Второе слово — ужас. То, что российская армия оставила после себя, — это убитые гражданские, уничтоженные города, неизбирательные бомбардировки, как та, что мы увидели на железнодорожном вокзале (Краматорска. — Ред.)", — рассказал Боррель, только вернувшийся из Бучи.

Вопрос, "больше всего тревожащий" сейчас ЕС, — это российское наступление на Донбасс. "То, что случится на востоке (Украины. — Ред.), делает нас еще больше готовыми продолжить поддерживать Украину", — отметил Боррель. Он подтвердил, что министры обсудили выделение еще 500 млн евро на оружие для Украины. Окончательно это решение пока не приняли, потому что две или три страны должны ратифицировать его в парламенте, но это процедурный вопрос, добавил глава европейской дипломатии.

Таким образом, сумма, выделенная не уровне всего ЕС на оружие для Украины, достигнет 1,5 млрд евро. Достаточно ли этих денег? На этот вопрос корреспондента DW Боррель ответил, что общая сумма намного выше, потому что многие государства ЕС дают Украине оружие и за свои деньги. "Я вас заверяю, это намного больше, чем эти (1,5 млрд. — Ред.). И если этого не хватит, то мы посмотрим и добавим еще", — пообещал он.