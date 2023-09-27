Оргия священников в Польше? Что известно о громком секс-скандале в католическом приходе

Участники секс-вечеринки были вынуждены вызвать скорую помощь, но когда бригада прибыла, отказались ее впустить. Тогда медики в свою очередь вызвали полицию.

Впервые об инциденте 20 сентября сообщила влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza, после чего начали появляться подробности.

Полиция проводит расследование на основании неоказания помощи человеку. Внутреннее расследование проводит и польская католическая церковь. Сообщается, что некоторые священники, участвовавшие в вечеринке, уже уволены, но неясно, лишены ли они сана.

Что известно о вечеринке

Инцидент произошел в городе Домброва-Гурнича, недалеко от Кракова на юге Польши. Вечеринка была организована в одном из домов, принадлежащих местному приходу.

"Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции", – сообщил источник Gazeta Wyborcza.