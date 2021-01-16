За несколько дней до возвращения в Россию из Германии известного российского оппозиционера Алексея Навального, Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Навального. В числе прочего, Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина, сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству dpa в пятницу, 15 января.

"Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", - заявил представитель, отметив, что прояснение дела требует расследования, адекватного тяжести совершенного преступления. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - напомнил представитель.

Чиновник отметил, что Германия теперь дала ответы на все запросы российской стороны, сделанные в августе и сентябре 2020 года, в том виде, насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

Допрос в качестве потерпевшего

Представитель германского Минюста уточнил, что Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом оппозиционер "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой". По словам чиновника, врачи, лечившие Навального в берлинской клинике "Шарите", не были допрошены в качестве свидетелей, поскольку они обязаны хранить врачебную тайну. Российской стороне также не было передано никакой медицинской информации.

Как пояснил представитель министерства юстиции ФРГ, личные данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно германским правовым нормам, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

Следы яда "Новичок" в анализах Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября минувшего года ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря 2020 года опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, - предположительно, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности о вероятном покушении на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.