Организатор акции в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию

В Стокгольме отказались от сожжения Библии и Торы у посольства Израиля. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили газеты Dagens Nyheter и Expressen. "Я мусульманин. Мы не сжигаем. Вот зажигалка, она мне не нужна", - отметил мужчина, который изначально хотел проводить сожжение, в ходе акции.

Устроитель мероприятия Ахмед А. заявил журналистам, что сжигание священной книги "противоречит Корану", "никому не позволено этого делать", передает агентство AFP. "Хочу показать, что свобода слова имеет границы, которые необходимо учитывать, - сказал живущий в Швеции выходец из Сирии. - Хочу показать, что мы должны уважать друг друга, мы живем в одном обществе. Если я сожгу Тору, другой сожжет Библию, третий - Коран, то здесь начнется война. Хотел показать, что так делать неправильно".

Власти Швеции дали разрешение на акцию возле посольства Израиля

Шведские власти 14 июля дали разрешение на проведение акции возле израильского посольства, в ходе которой должны были быть сожжены Тора и Библия.