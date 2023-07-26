"Орбанизация" Грузии. Как на пути в ЕС страна выбрала консервативный популизм Венгрии

Грузинские власти, и раньше не отличавшиеся энтузиазмом в защите прав меньшинств, в последнее время особенно активно выступают против так называемой " ЛГБТ -пропаганды", обвиняют оппонентов в "либеральном фашизме", а протестующую молодежь — в "спутанной ориентации".

На этом мероприятии Гарибашвили был единственным действующим лидером страны, не считая ключевого спикера — венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Поездка Гарибашвили на слет консерваторов, который критики назвали собранием популистов и евроскептиков, была демонстративным, но далеко не единственным показателем противостояния руководства Грузии либеральным ценностям.

"Для вас это приемлемо — та необузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах, в связи с той же сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, в школах, не говоря уже про университеты", — отбивался в мае от вопросов журналистов грузинский премьер Ираклий Гарибашвили после участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Венгерские и грузинские политики говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях, которые Гарибашвили описывает как "христианские ценности, национальные, патриотичные, семейные ценности".

Орбан же хвалит Гарибашвили за пример того, как "жить в тени России, сохраняя свою страну и мир в ней".

На этом пути грузинские власти во многом повторяют уже проторенные пути правительств как Венгрии, так и России, манипулируя темами ЛГБТ, традиций и церкви.

В следующем году Грузию ждут парламентские выборы, и такая риторика властей может быть попыткой одновременно привлечь консервативную часть электората и посеять в обществе скепсис в отношении Европы — чтобы обезопасить себя на случай отказа в статусе кандидата в ЕС.

Отличился даже министр обороны. В условиях, когда 20% своей территории Грузия считает оккупированными Россией, Джуаншер Бурчуладзе заявил, что именно либерализм может нести прямую угрозу безопасности и суверенитету страны.

"Народу Венгрии очень повезло, что у него такой мудрый и дальновидный лидер, он стоит на страже фундаментальных ценностей и является примерным политиком, это боевой христианин", — говорил грузинский премьер.

"Они [власти] хотят показать, что мы не российские, а европейские консерваторы. Такое алиби создается для внутреннего потребления. Видимо, власти получили совет от своих консультантов сбалансировать проблемный для них имидж пророссийской партии тем, что они проевропейские, они за "настоящую Европу", — считает политолог Гиа Нодиа.

При этом на самом деле власти как в Грузии, так и в России и Венгрии играют по одним и тем же правилам, пытаясь консолидировать и сохранить власть, полагает исследователь конституционализма из института Gnomon Wise при Университете Грузии Давида Зеделашвили. Одна из характерных черт подобных режимов — опора на относительное большинство в обществе, которое их поддерживает.