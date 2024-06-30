Орбан: В Европарламенте создан новый партийный альянс

В Европейском парламенте создан новый правопопулистский альянс. В блок „Патриоты за Европу“ вошли возглавляемая им партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы (АПС) и чешское движение АНО („Акция недовольных граждан“), сообщили в воскресенье, 30 июня, в Вене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава АПС Херберт Кикль на совместной пресс-конференции с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

„Мы берем на себя ответственность за запуск этой новой платформы и новой фракции“, - заявил Орбан. Чтобы зарегистрировать свою фракцию в Европарламенте, блоку „Патриоты за Европу“ требуется поддержка партий из еще четырех государств Евросоюза: он должен состоять как минимум из 23 представителей из семи стран.