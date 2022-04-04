Вторжение России в Украину, как казалось, сильно осложнило кампанию Орбана, которому пришлось маневрировать и объяснять причину своих слишком теплых отношений с российским президентом Владимиром Путиным.

Орбан осудил российскую агрессию и не стал накладывать вето на санкции Евросоюза в отношении Москвы, хотя и отметил, что не согласен с ними.

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При этом он запретил провоз любой военной техники для Украины через территорию Венгрии и продолжает настаивать на том, что в тесных связях с России есть множество преимуществ, включая надежность поставок газа.

Орбан смог убедить свой электорат в том, что обещания оппозиционного альянса Петера Марки-Заи наладить отношения с Евросоюзом могут затянуть саму Венгрию в военный конфликт на стороне НАТО (оппозиция такие обвинения категорически отрицала).

Как признался в воскресенье Орбан, победа стала для него самого приятной неожиданностью.

"Мы одержали столь крупную победу, что ее можно разглядеть даже с Луны, и уж точно - из Брюсселя - заявил он, - Мы защитили суверенитет и свободу Венгрии".

"У нас никогода не было так много противников", - добавил Орбан, вновь упомянув при этом бюрократов в Брюсселе, международные СМИ и украинского президента Владимира Зеленского.

Венгрия, у которой есть общая граница с Украиной, приняла оттуда более полумиллиона беженцев, однако Зеленский критиковал Будапешт за отказ пропускать в Украину вооружения, на что Орбан отвечал, что таким образом удерживает свою страну от вступления в конфликт.

Согласно предварительным результатам, альянс Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.

Глава оппозиционного альянса и лидер общественного движения "Венгрия для каждого" Петер Марки-Заи, признавая победу Орбана, отметил, что причиной тому была отлаженная пропагандистская машина и доминирование сторонников правящей партии в СМИ.

"Мы признаем, что Фидес получила подавляющее большинство голосов, но все равно ставим под вопрос демократичность и свободу этих выборов", - заявил оппозиционный политик.