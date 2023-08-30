Орбан призвал Запад заключить с Путиным сделку по Украине. Украинцы отреагировали резко

Находящийся у власти с 2010 года правопопулист Виктор Орбан - один из самых спорных политиков в Евросоюзе. В числе прочего его критикуют за все более авторитарную внутреннюю политику, в том числе отмену прав меньшинств, а также за установление контроля над судебной системой и СМИ. Кроме того, Орбан известен как ближайший союзник Путина в ЕС. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Орбана, в отличие от властей большинства стран Евросоюза, сохранило связи с Москвой и неоднократно пыталось блокировать европейские санкции в отношении России.