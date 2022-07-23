Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает к разработке новой стратегии Европейского Союза в связи с войной в Украине. Принятые против России меры не сработают, заявил он в субботу, 23 июля, в своем выступлении во время визита в Румынию. Орбан считает, что новая стратегия должна быть нацелена на мирные переговоры с РФ.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса"

Глава венгерского правительства раскритиковал Запад за игнорирование заявлений России по вопросам безопасности, сделанных РФ в преддверии развязанной Кремлем войны против Украины. "С президентом США (Дональдом. - Ред.) Трампом и канцлером Германии (Ангелой. - Ред.) Меркель (Angela Merkel) этой войны никогда бы не случилось", - отметил он в ходе выступления в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад.

Как указал в своей речи венгерский премьер, стратегия Запада в отношении Украины построена на четырех столпах: Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО, санкции ослабят РФ и дестабилизируют ее лидерство, штрафные меры навредят России больше, чем Европе, а мировое сообщество поддержит позицию Европы.

По словам Орбана, эта стратегия провалилась, поскольку правительства в Европе "рушатся, как костяшки домино", а цены на энергоносители подскочили. "Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: абсолютно ясно, что так войну не выиграть", - заявил Орбан своим сторонникам. Он указал, что российская армия "имеет ассиметричное превосходство".

Как заявил Орбан, угроза экономической рецессии нависла над всей Европой, что также представляет риск для экономики Венгрии. В связи с этим он напомнил о прогнозах аналитиков, предупреждающих о том, что в следующем году рост ВВП замедлится примерно до 2,5 процента. "Мы должны достичь нового соглашения с Европейским Союзом, эти переговоры о финансировании ведутся, и мы придем к соглашению", - подчеркнул он.

Давний конфликт Будапешта с Брюсселем

Орбан, возглавляющий правительство Венгрии с 2010 года, находится в конфликте с Брюсселем, критикующим Венгрию за заявления о недопустимости верховенства законодательства Европейского Союза над национальными законами стран-членов ЕС. В настоящее время в отношении Венгрии в Евросоюзе ведется несколько дисциплинарных процедур, в том числе за нарушение верховенства европейского закона, что может привести к отзыву финансирования ЕС.

Кроме того, венгерский премьер подвергается жесткой критике правозащитников и за свое отношение к ЛГБТ-сообществу. Так, в 2021 году в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий и ограничивающий доступ к контенту, который власти страны считают ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних.

Регион компактного проживания этнических венгров

Румынские националисты попытались сорвать выступление Орбана. "Трансильвания навсегда останется румынской землей!" - скандировали они. Протестующие были задержаны румынской полицией.

Бэиле-Тушнад расположен в районе компактного проживания венгров в Трансильвании. До 1918 года этот регион принадлежал Австро-Венгрии. Уже более трех десятилетий партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" организует в Бэиле-Тушнад летнюю академию. Орбан, который является одним из основателей "ФИДЕС", традиционно произносит там речь.