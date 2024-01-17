Орбан: помощь Украине не должна идти из бюджета ЕС

Выступая во вторник в Будапеште после переговоров с Фицо, Орбан заявил , что по-прежнему выступает против выделения Украине 50 миллиардов евро в течение четырёх лет непосредственно из бюджета ЕС - что в декабре готовы были поддержать лидеры остальных 26 стран Евросоюза .

При этом Орбан признал, что ЕС должен помочь Украине, и предложил придумать для этого другой механизм, который "не нанёс бы ущерба бюджету ЕС". По его словам, страны Евросоюза должны выделить на поддержку Украине средства из своих собственных бюджетов пропорционально объёму своего ВВП. Фицо заявил, что Словакия поддержит предложения, с которыми Венгрия выступит на саммите ЕС 1 февраля, хотя прямо и не сказал, что заблокирует выделение 50 миллиардов из бюджета ЕС, если до голосования по этому вопросу всё же дойдёт.