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Как пишет венгерское издание Magyar Nemzet, новые заявления по Украине были сделаны премьером Венгрии Виктором Орбаном в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.
Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
© AFP / Scanpix

Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать Украину.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя слово в слово антиукраинские заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

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"На данный момент венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Вот почему плохо, что венгерское меньшинство до сих пор преследуют в Украине", - начал вспоминать Орбан украинский закон об образовании.

Венгерский премьер продолжил утверждать, что якобы его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.

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УНИАН

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