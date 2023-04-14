Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать Украину.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя слово в слово антиукраинские заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

"На данный момент венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Вот почему плохо, что венгерское меньшинство до сих пор преследуют в Украине", - начал вспоминать Орбан украинский закон об образовании.

Венгерский премьер продолжил утверждать, что якобы его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.