Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в тот момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать Украину.
Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя слово в слово антиукраинские заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.
"На данный момент венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Вот почему плохо, что венгерское меньшинство до сих пор преследуют в Украине", - начал вспоминать Орбан украинский закон об образовании.
Венгерский премьер продолжил утверждать, что якобы его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Pasaulį drebinanti platforma, kurioje lietuvaitė Dovilė Rimkevičiūtė ir britė Lottie Moss uždirba įspūdingas sumas viena lengvai susitaupė butui, kita pasiekė septynženklę sumą (4)
TOP новостей
Президент Литвы наложил вето на закон об ограничениях для россиян и белорусов: предлагает санкции уравнять
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Подготовлены изменения для водителей: экологи смогут останавливать автомобили, аннулировать техосмотр
Мининистерство охраны окружающей среды Литвы...
Важное напоминание от "Cодры": до включения в систему пенсионного накопления осталось два месяца
До принятия решения об участии в пенсионном накоплении...
Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: когда начнется украинское контрнаступление?
На связи со студией Delfi — советник руководителя Офиса...
МИД Литвы направил Беларуси решительную ноту протеста
14 апреля в Министерство иностранных дел Литовской...