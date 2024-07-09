Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с так называемой „миротворческой миссией“ в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Украины и Россиии Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщило в понедельник, 8 июля, „Радио Свобода“ с указанием, что редакция получила документ от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который венгерский премьер посетил после визита в Москву, еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств - членов Евросоюза.
В Кремле уверены, что „время не на стороне Украины, а на стороне российских сил“, следует из письма Орбана. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.
„Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня“, - пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова „рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил“.
Возможные условия перемирия в Украине
О неофициальном письме Виктора Орбана руководству ЕС сообщает и онлайн-издание „Настоящее время“. Оно отмечает, что Путин по-прежнему считает актуальными „Стамбульские соглашения“ 2022 года. В частности, президент РФ якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий „международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине“.
Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, - так называемый „Китайско-бразильский мирный план“ (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса). Этот план „находится на рассмотрении российской стороны“, указывает Орбан.
Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. „Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс (войну в Украине. - Ред.), то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде“, - цитирует отрывок из письма Орбана „Настоящее время“.