Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана , который венгерский премьер посетил после визита в Москву, еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине . Документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств - членов Евросоюз а.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , побывавший с начала июля с так называемой „миротворческой миссией“ в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Украины и Россиии Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщило в понедельник, 8 июля, „Радио Свобода “ с указанием, что редакция получила документ от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

В Кремле уверены, что „время не на стороне Украины, а на стороне российских сил“, следует из письма Орбана. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

„Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня“, - пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова „рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил“.

Возможные условия перемирия в Украине