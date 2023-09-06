Опять машину откапывать?! Как Эль-Ниньо повлияет на погоду в Европе этой зимой

Теперь Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что вероятность того, что сезон умеренного или сильного Эль-Ниньо продлится до февраля 2024 года, составляет 95%.

Напоминаем, Эль-Ниньо или Южная осцилляция – это закономерность потепления и похолодания океанических вод и ветров в восточной и центральной частях Тихого океана. Оно циклически чередует холодные периоды Ла-Нинья, нейтральные периоды и теплые периоды Эль-Ниньо. Теплые фазы, как правило, происходят каждые два-семь лет.

При этом наибольшие последствия этого погодного явления мы, скорее всего, увидим только в следующем году, пишет Euronews.

Чего же можно ожидать?

Явления Эль-Ниньо обычно длятся от девяти до 12 месяцев, но могут сохраняться в течение многих лет, достигая своего пика в период с ноября по январь. Ученые до конца не знают, почему так происходит, и нам еще предстоит многое узнать об этих погодных явлениях.