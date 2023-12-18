Опять Covid. Почему многие снова начали тяжело переносить коронавирус?

«Я думал, что каждый следующий раз, когда ты заболеваешь, болезнь должна проходить немного легче», — написал он мне, когда без сил лежал в постели.
Разумеется, во время пандемии много говорилось именно об этом. Но я также знаю, что некоторые мои коллеги по работе, люди, у которых я брал интервью, или просто знакомые — в последние несколько месяцев подхватили ковид и болели достаточно тяжело.
Истории у всех похожие — неделя кашля, головных болей или высокой температуры, за которыми следует хроническая усталость.
Важно подчеркнуть, что Covid всегда вызывал очень широкий спектр симптомов. В некоторых случаях, даже до появления вакцин, отдельные счастливчики почти не страдали от вируса, или у них не было никаких симптомов.
Для некоторых Covid — это просто насморк, причем настолько легкий, что даже не надо заставлять себя покопаться в домашней аптечке и проверить, не завалялся ли там тест на Covid-19.
Но ученые-иммунологи, предупреждают, что Covid по-прежнему может обернуться тяжелым инфекционным заболеванием, которое будет проходить тяжелее, чем раньше, и способно выбить человека из колеи на несколько недель.
Так что же происходит?
То, как мы себя чувствуем после заражения Covid, продиктовано ходом битвы между вирусом и защитными механизмами нашего организма.
Самые ранние стадии заболевания имеют решающее значение, поскольку они определяют, насколько прочно вирус сможет закрепиться в нашем организме и насколько серьезными будут последствия.
Исход этой битвы зависит от того, насколько крепок или ослаблен наш иммунитет и какая именно разновидность вируса попала в организм.
"Ужасный Covid"
Профессор Элеонор Райли, иммунолог из Эдинбургского университета, сама очень тяжело перенесла Covid: она говорит, что болезнь оказалась «намного хуже», чем она думала.
«Уровень антител против Covid у людей сейчас, вероятно, столь же низок, как и до начала применения вакцин» , — говорит она.
Антитела подобны микроскопическим ракетам, которые прикрепляются к поверхности вируса, и не дают ему заразить клетки нашего организма.
Так что если у вас много антител, то они смогут быстро уничтожить вирус, и тогда любое заражение будет непродолжительным и перенесется легко.
«Теперь же, поскольку уровень антител стал ниже, прорывается более высокая доза [вируса], что вызывает более тяжелый ход заболевания», — говорит профессор Райли.
У большинства людей уровни антител сейчас относительно низки, потому что многие из нас делали последнюю прививку от Covid достаточно давно. В Великобритании, если вы молоды и здоровы, вам предлагали только две дозы и ревакцинацию. Многие также в последнее время не болели коронавирусом, а каждое такое перенесенное заболевание также повышает иммунитет.
Профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона сказал мне: «Фактор, который раньше имел огромное значение, — это очень широкое и быстрое распространение вакцин. Даже молодые люди смогли пройти вакцинацию, и это очень значительно повлияло на ситуацию».
ВОЗ заявила, что переболевших Covid-19 нельзя считать защищенными
В этом году вакцину в Британии предлагают еще меньшему числу людей. Прошлой зимой прививку могли сделать люди старше 50 лет. Сейчас это только люди старше 65 лет, а также те, кто входит в группу риска.
Профессор Опеншоу говорит, что он не сторонник самых мрачных сценариев, но считает, что в теперь в результате «многие люди будут болеть довольно тяжело, что выведет их из строя на несколько дней или недель».
«Мне также рассказывают о случаях, когда у молодых и здоровых людей Covid проходит очень тяжело. Это удивительно коварный вирус, иногда вызывающий у людей серьезные заболевания, а иногда приводящий и к «долгому Covid», — говорит он.
Правительство Великобритании приняло решение вакцинировать только тех, кто рискует умереть от Covid или может нуждаться в стационарном лечении. Это снижает нагрузку на британскую Национальную службу здравоохранения.
Но профессор Райли утверждает: «Это не значит, что люди моложе 65 лет не заболеют Covid и не будут чувствовать себя очень плохо. Я думаю, что если этих людей не вакцинировать, то многие из них этой зимой проведут на больничном одну, две или три недели».
Но поменялась не только стратегия в области вакцинации: вирус тоже меняется.
Слабый иммунитет
Антитела имеют очень узкую «специализацию», поскольку их действие основано на близком соответствии между антителом и частью вируса, к которой оно прикрепляется. Чем больше вирус эволюционирует, видоизменяется, тем менее эффективными становятся антитела.
Профессор Опеншоу отмечает: «Циркулирующие сейчас вирусы довольно далеки с иммунологической точки зрения от первоначального варианта вируса, который использовался для изготовления первых вакцин и который тогда заражал людей».
«У многих людей очень слабый иммунитет к вирусам группы Омикрон и их вариантам», — отмечает эксперт.
Если вы болеете Covid очень тяжело — или тяжелее, чем раньше, то возможная причина — сочетание ослабевающих антител и изменяющихся вирусов.
Но это не означает, что у вас теперь больше шансов оказаться в критическом состоянии или попасть в больницу.
Когда инфекция уже проникла в организм, активируется другая составляющая нашей иммунной системы, так называемые Т-клетки, которые уже были «обучены» прошлыми инфекциями и вакцинами.
Т-клетки сложнее сбить с толку мутациями вируса, поскольку они обнаруживают клетки, инфицированные ковидом, и убивают их.
«Они не дадут вам серьезно заболеть и оказаться в больнице, но у этого процесса уничтожения вируса есть побочный эффект, из-за которого вы чувствуете себя довольно плохо», — говорит профессор Райли.
Если в борьбу с Covid вступают Т-клетки, то у вас начинаются боли в мышцах, вас лихорадит — от озноба до высокой температуры.
Так что же случилось с прогнозом о том, что Covid должен с течением времени стать легкой и безобидной инфекцией?
Существует еще четыре связанных с Covid коронавируса, которые заражают людей и вызывают симптомы простуды. Одна из причин, по которой они считаются легкими, заключается в том, что мы заражаемся ими в детстве, а затем — еще неоднократно на протяжении всей жизни.
Профессор Опеншоу объясняет, что с Covid этого пока не случилось (до этого момента пока далеко, но с каждым последующим заражением мы должны вырабатывать дополнительный естественный иммунитет).
Ну а тем временем некоторым из нас предстоит ужасная зима с Covid?
«Боюсь, что да», — заключает профессор Райли.