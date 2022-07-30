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Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военнопленных, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Опубликованы списки погибших и раненых в Еленовке украинских военнопленных
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Накануне он обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в Оленовскую колонию и предоставили возможность посетить раненых пленных украинцев. Лубинец также предложил приехать в Еленовку уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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Deutsche Welle

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