Опубликованы списки погибших и раненых в Еленовке украинских военнопленных

Накануне он обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в Оленовскую колонию и предоставили возможность посетить раненых пленных украинцев. Лубинец также предложил приехать в Еленовку уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.