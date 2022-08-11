Опубликованы снимки до и после взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму

На первой из фотографий на снимках видны самолёты и здания, на второй – серьёзно пострадавшая авиатехника и здания. Хиггинс пишет, что снимки сделаны 9 и 10 августа соответственно.

I can make out three craters, at sites that appear to be used for storage, so it could be they were targeted and everything else was destroyed when whatever was stored there went up. I'll also note the craters are a similar size. pic.twitter.com/jXWTJj0KgB — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Он также указывает на следы от воронок. По мнению основателя Bellingcat, по всей вероятности, возможно на месте этих воронок хранилось то, что было целью атаки. Все образовавшиеся кратеры имеют одинаковый размер.

Хиггинс отмечает, что в одном месте было взорвано много самолётов и боеприпасов. Это привело к пожару, который распространился по всему аэродрому.

Расследователь предполагает, что по аэродрому мог быть нанесён ракетный удар высокоточными боеприпасами.

Русская служба Би-би-си отмечает, что на снимках можно увидеть обширные участки выжженной земли и не менее восьми летательных аппаратов, которые выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными. В американском Институте изучения войны (ISW) также считают, что было уничтожено не менее восьми российских самолётов.

В Минобороны России потерю техники отрицают.

9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.

В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было. По предварительной версии, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности. Российское оборонное ведомство также заявило, что авиатехника в Крыму не повреждена.

Украина заявила, что не имеет отношения к взрывам. Киев предположил, что случившееся может быть использовано в информационной войне.

Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар якобы нанёс спецназ с помощью оружия, разработанного Украиной.

США поставили Украине ракетные системы HIMARS и боеприпасы к ним с радиусом действия до 80 км. Однако от ближайших украинских позиций до аэродрома в Крыму более 200 км. К системам HIMARS существуют и ракеты большего радиуса действия, однако об их поставках не сообщалось.

Генштаб вооружённых сил Украины сообщил об уничтожении девяти российских самолётов за сутки. Это намного больше, чем бывает в ежедневных сводках украинских военных.