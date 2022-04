Опубликованы первые фотографии крейсера ”Москва” после удара украинских ракет

Фотографии опубликовал сайт Oryx, который ведет статистику потерь российской армии в войне с Украиной.

Фотографии сделаны днем, на них виден силуэт корабля с креном на левый борт, многочисленными повреждениями и дымом от сильных пожаров. По некоторым характерным особенностям конструкции можно сделать вывод, что это все-таки крейсер ”Москва”.

Отмечается, что на авторство фото претендуют моряки с турецкого корабля, который якобы оказывал крейсеру помощь. Однако есть также предположение, что фото сделано с борта российского пожарного судна, одного из пяти, которые тушили пожар на крейсере.

First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion

