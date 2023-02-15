Опрос проводился с 6 по 13 февраля по всей стране с участием 4408 взрослых респондентов. При этом 52% членов Демократической партии заявили, что не хотели бы выдвижения кандидатуры Байдена на предстоящих президентских выборах. Для сравнения: среди членов Республиканской партии против выдвижения экс-президента США Дональда Трампа высказались 40% опрошенных.
"Суммируя, можно сказать, что результаты этого опроса сигнализируют, что многие американцы не в восторге от повторения поединка ноября 2020 года, в котором одержал победу Байден", - констатируют журналисты.
За что избиратели критикуют Байдена
По данным Ipsos, многие избиратели не довольны экономической политикой действующего президента США. Сейчас ее одобряют 36% избирателей, в прошлом году этот показатель составлял 42%. Кроме того, многие считают Байдена, которому в ноябре должен исполниться 81 год, слишком старым для дальнейших четырех лет работы на посту главы государства.
Пока Джо Байден не объявил официально о намерении участвовать в выборах президента США. Однако, как ожидается, на праймериз Демократической партии у него не будет конкурента, учитывая, что он помог своей партии добиться лучшего результата на выборах в Конгресс, чем ожидалось, пишет Reuters.
Представители Байдена и Трампа к моменту публикации не прокомментировали результаты этого опроса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Скандальная статистика: как литовцы тайно продолжают торговлю с Россией
Власти в Литве думают, что делать с компаниями, которые...
Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию
Близится годовщина начала полномасштабного...
Мнение: Кремль может ударить по европейской критической инфраструктуре
Якуб Вех, ведущий польский эксперт в области...
Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю
Кауансцы сообщили о том, что у них на глазах упали...
Саударгас: огласка – последняя инстанция для бизнеса, продолжающего свою деятельность в России
Вице-председатель Сейма, консерватор Паулюс Саударгас...