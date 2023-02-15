Опрос проводился с 6 по 13 февраля по всей стране с участием 4408 взрослых респондентов. При этом 52% членов Демократической партии заявили, что не хотели бы выдвижения кандидатуры Байдена на предстоящих президентских выборах. Для сравнения: среди членов Республиканской партии против выдвижения экс-президента США Дональда Трампа высказались 40% опрошенных.

"Суммируя, можно сказать, что результаты этого опроса сигнализируют, что многие американцы не в восторге от повторения поединка ноября 2020 года, в котором одержал победу Байден", - констатируют журналисты.

За что избиратели критикуют Байдена

По данным Ipsos, многие избиратели не довольны экономической политикой действующего президента США. Сейчас ее одобряют 36% избирателей, в прошлом году этот показатель составлял 42%. Кроме того, многие считают Байдена, которому в ноябре должен исполниться 81 год, слишком старым для дальнейших четырех лет работы на посту главы государства.

Пока Джо Байден не объявил официально о намерении участвовать в выборах президента США. Однако, как ожидается, на праймериз Демократической партии у него не будет конкурента, учитывая, что он помог своей партии добиться лучшего результата на выборах в Конгресс, чем ожидалось, пишет Reuters.

Представители Байдена и Трампа к моменту публикации не прокомментировали результаты этого опроса.