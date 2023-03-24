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74 процента европейцев поддерживают экономические санкции против России, согласно последним данным "Евробарометра". Об этом сообщает газета "Rheinische Post".
Опрос: три четверти европейцев поддерживают санкции против России
© Reuters/Scanpix

65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов опрошенных также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.

"Евробарометр" - это серия опросов общественного мнения по различным темам, регулярно проводимых от имени Европейской комиссии. С середины января по начало февраля его в рамках в ЕС было опрошено более 26 000 человек.

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Deutsche Welle
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