Опрос: три четверти европейцев поддерживают санкции против России

65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов опрошенных также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.
"Евробарометр" - это серия опросов общественного мнения по различным темам, регулярно проводимых от имени Европейской комиссии. С середины января по начало февраля его в рамках в ЕС было опрошено более 26 000 человек.
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