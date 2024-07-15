Опрос: Почти половина украинцев - за начало переговоров с РФ

Для 51,5% участников опроса минимальным условием достижения мира с РФ является возвращение Украины к границам 1991 года. 26% респондентов согласились бы на отход российских войск на позиции, которые те занимали в начале 2022-го.

Несмотря на несогласие с предложением Владимира Путина, большинство (76%) украинцев уверены, что президент РФ допускает мир только на своих условиях. 47% полагают, что Путин „готов торговаться“, так как война слишком дорого обходится экономике России.

Зеленский допускает мирные переговоры с РФ

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что допускает возможность ведения мирных переговоров Владимиром Путиным через международных посредников по принципу, применявшемуся при согласовании сделки по созданию черноморского зернового коридора. „Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция“, - пояснил он.