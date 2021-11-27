Опрос: Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы

Идею приема Германией мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, отклоняет почти половина жителей страны. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 45 процентов участников не согласились с тем, чтобы разрешить хотя бы части этих мигрантов приехать в Германию и здесь рассмотреть их ходатайства об убежище. Результаты опроса были обнародованы в субботу, 27 ноября.

Всего девять процентов респондентов согласны, чтобы эти люди прибыли в ФРГ и их ходатайства об убежище в Германии были рассмотрены без каких-либо предварительных условий. 21 процент немцев согласились бы на въезд мигрантов в ФРГ лишь в том случае, если часть людей из этой группы примут другие страны Европейского Союза. Еще 18 процентов опрошенных выступили за прием лишь тех мигрантов с белорусско-польской границы, которые бегут из зоны боевых действий.

Спровоцированный Беларусью миграционный кризис

Уже на протяжении нескольких недель тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана пытаются проникнуть из Беларуси в ЕС через польскую границу. Польские пограничники сообщают о ежедневном пресечении сотен попыток незаконного перехода границы.

Евросоюз обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для их дальнейшего продвижения в ЕС с целью спровоцировать миграционный кризис. Минск отрицает это. Накануне Лукашенко призвал Германию забрать мигрантов с белорусско-польской границы, поскольку это, как он выразился, "небольшая нагрузка для Германии".