Опрос: 49% россиян поддержали бы окончание войны с Украиной без достижения заявленных Кремлем целей

По данным социологов, в сентябре число россиян, выступающих в поддержку перемирия с Украиной, достигло максимального значения с февраля 2023 года, когда было впервые проведено подобное исследование. За мирное соглашение, в том числе без достижения заявленных Кремлем целей вторжения, выступили 49% опрошенных. Против высказались 33% респондентов, еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.
Российские власти постоянно меняют официальные цели „спецоперации“ в Украине. Первоначально говорилось о „демилитаризации“ и „денафицикации“ соседней страны, а также о защите жителей Донбасса. В июне 2024 года Владимир Путин назвал условиями для начала переговоров вывод ВСУ с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Помимо всероссийского опроса, исследователи изучили отношение к войне в 10 регионах РФ. Среди них наименьшая поддержка вторжения в Украину зафиксирована в Чечне (39%), Тыве (46%) и Санкт-Петербурге (50%). Активнее всего за продолжение боевых действий выступают жители приграничных регионов РФ.
В российской столице о поддержке войны заявили 53% опрошенных. „В Москве есть антивоенная часть людей, там высокая концентрация активистов. Это люди, которые отвечают „не поддерживаю“. Но при этом в целом Москва давно не меньше, чем остальная Россия, поддерживает войну, потому что в Москве высокая концентрация госчиновников, владельцев и работников ВПК и крупных корпораций, бизнеса, выигравшего от войны или просто лояльные работодателю. Они — бенефициары войны“, — отметила социолог ExtremeScan Елена Конева.
Похожим образом респонденты отвечали на вопрос о возможном выводе войск РФ из Украины по решению Владимира Путина. Его готовы поддержать 71% опрошенных в Чечне, 54% в Дагестане и 53% в Тыве. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 45%, в приграничных регионах — менее 40%.
Также социологи выяснили, что в сентябре только 14% россиян были готовы отправиться на войну добровольно, этот показатель не изменился в сравнении с первым подобным исследованием в феврале 2023 года. Доля тех, кто не готов ехать на фронт, за это время выросла с 20% до 29%. По приказу властей стать участником боевых действий согласны 32% опрошенных (в феврале прошлого года таких было 42%).
„По словам социологов, наибольшую готовность к мобилизации среди мужчин высказывают граждане в возрасте от 50 до 60 лет. [...] Среди россиян 18–24 лет, которых с большей вероятностью может затронуть мобилизация, на войну по приказу готовы пойти лишь 6,6%“, — отмечает „Холод“ со ссылкой на социологов.
Исследование проекта „Хроники“ проводилось методом телефонного опроса с 10 по 17 сентября. Размер стратифицированной выборки составил 800 человек, погрешность полученных результатов не превышает 3,45%. Проект ExtremeScan с 29 июля по 6 сентября провел 11 опросов: один общероссийский и 10 региональных. Размер выборки каждого опроса составил 500 человек, максимальная погрешность составляет 4,38%.
„В условиях войны полностью доверять результатам опросов общественного мнения невозможно — россияне могут бояться выступать против позиции, которую диктуют государство и пропаганда. За отличное от общей повестки мнение может грозить реальное наказание: именно для таких случаев в России принимали законы о „дискредитации“ Вооруженных сил. Однако изучение общественного мнения и мониторинг его динамики — по-прежнему важная и нужная задача, чтобы иметь хоть какое-то представления о настроениях в российском обществе“, — предупреждает „Холод“.