Опрос: 49% россиян поддержали бы окончание войны с Украиной без достижения заявленных Кремлем целей

Российские власти постоянно меняют официальные цели „спецоперации“ в Украине. Первоначально говорилось о „демилитаризации“ и „денафицикации“ соседней страны, а также о защите жителей Донбасса. В июне 2024 года Владимир Путин назвал условиями для начала переговоров вывод ВСУ с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

По данным социологов, в сентябре число россиян, выступающих в поддержку перемирия с Украиной, достигло максимального значения с февраля 2023 года, когда было впервые проведено подобное исследование. За мирное соглашение, в том числе без достижения заявленных Кремлем целей вторжения, выступили 49% опрошенных. Против высказались 33% респондентов, еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

В российской столице о поддержке войны заявили 53% опрошенных. „В Москве есть антивоенная часть людей, там высокая концентрация активистов. Это люди, которые отвечают „не поддерживаю“. Но при этом в целом Москва давно не меньше, чем остальная Россия, поддерживает войну, потому что в Москве высокая концентрация госчиновников, владельцев и работников ВПК и крупных корпораций, бизнеса, выигравшего от войны или просто лояльные работодателю. Они — бенефициары войны“, — отметила социолог ExtremeScan Елена Конева.

Помимо всероссийского опроса, исследователи изучили отношение к войне в 10 регионах РФ. Среди них наименьшая поддержка вторжения в Украину зафиксирована в Чечне (39%), Тыве (46%) и Санкт-Петербурге (50%). Активнее всего за продолжение боевых действий выступают жители приграничных регионов РФ.

Похожим образом респонденты отвечали на вопрос о возможном выводе войск РФ из Украины по решению Владимира Путина. Его готовы поддержать 71% опрошенных в Чечне, 54% в Дагестане и 53% в Тыве. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 45%, в приграничных регионах — менее 40%.

Также социологи выяснили, что в сентябре только 14% россиян были готовы отправиться на войну добровольно, этот показатель не изменился в сравнении с первым подобным исследованием в феврале 2023 года. Доля тех, кто не готов ехать на фронт, за это время выросла с 20% до 29%. По приказу властей стать участником боевых действий согласны 32% опрошенных (в феврале прошлого года таких было 42%).