Опрос: 49% израильтян считают, что военным следует отложить масштабную наземную операцию

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ir Izraelio karas
„Hamas“ ir Izraelio karas
ФОТО: AFP / Scanpix

Участие в опросе приняли 522 человека. По данным газеты Maariv, погрешность составила 4,3%. На вопрос, следует ли военным немедленно перейти к наземному наступлению, только 29% респондентов ответили положительно, а 22% опрошенных не определились с ответом.

Издание отмечает, что данные нового опроса контрастируют с результатами исследования, проведенного 19 октября. Тогда 65% респондентов поддержали начало крупного наступления.

При этом выбор ответа о необходимости немедленно начать или отложить военную операцию не зависел от принадлежности к политическому лагерю или демографических характеристик опрошенных. «Почти наверняка на этот сдвиг [в мнении] повлиял вопрос о заложниках, который сейчас стоит на повестке дня», — отмечает Maariv.

За последние полторы недели ХАМАС освободил 4 заложников, еще более 200 человек боевики удерживают в Газе.

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