Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба объединения.

Как отмечается в сообщении, причиной такого шага стал указ главы государства, в результате которого вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Украины от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Такие действия власти в оппозиционной партии расценили как антиукраинские, которые ведут к уничтожению свобода слова в независимой стране и узурпации власти. "Блокирование оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нужно власти, чтобы дальше безнаказанно обворовывать народ", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины Вадим Рабинович. В партии считают, что Владимир Зеленский "надругался над избирателями и над страной".

Представитель Украины в ЕС заявил о поддержке Брюсселя

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в Брюсселе положительно отнеслись к решению украинских властей о блокировке трех каналов. По его словам, и в Еврокомиссии, и в дипломатическом ведомстве ЕС эти санкции получили неофициальное одобрение. Официальная позиция Евросоюза по этому поводу, предположил Точицкий, на которого ссылается агентство УНИАН, может быть озвучена в рамках очередного заседания Совета Украина - ЕС, которое пройдет 11 февраля в Брюсселе.

Блокировка трех каналов

СНБО Украины 2 февраля приняло решение заблокировать три телеканала, принадлежащие медиамагнату Тарасу Козаку. По данным источников ряда украинских СМИ в СНБО, СБУ и правоохранительных органах страны, финансирование работы каналов ведется с контролируемых пророссийскими сепаратистами территории Донбасса. Власти Украины считают, что заблокированные каналы продвигают российскую пропаганду.