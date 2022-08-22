Оппозиция в Германии призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам

Политики оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) высказались за запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ в ответ на продолжение полномасштабного российского вторжения в Украину. "Необходимо прекратить предоставление отпускных виз россиянам", - заявила заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) в интервью газете Bild, опубликованном в понедельник, 22 августа.

По ее словам, на фоне развязанной Россией войны в Украине следует "дать отчетливый сигнал и российскому населению". Правительство Германии не вправе "в очередной раз выступать против своих европейских партнеров", подчеркнула Линдхольц.

"Война не только Путина"

В свою очередь немецкий депутат Европарламента, член ХДС Деннис Радтке (Dennis Radtke) в интервью Bild подчеркнул, что агрессия против Украины является войной не только президента РФ Владимира Путина, вопреки заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Недопустимо, что россияне проводят отпуск в Европе и растранжиривают деньги, словно ничего не произошло", - отметил он.

По словам Радтке, существует опасность того, что Германия и Европа в целом прекратят ужесточать санкции против РФ и поставлять оружие Украине. Он поддержал требования Финляндии, Эстонии и ряда других европейских стран ужесточить курс в отношении России. "Кто хочет остановить Путина, тот должен не ослаблять давление, а усилить его, введя запрет на туристические визы для российских граждан", - подчеркнул Деннис Радтке.

В правящей коалиции отказываются лишать россиян шенгенских виз

Между тем в правящей коалиции поддерживают позицию канцлера ФРГ, отказывающегося запрещать выдачу туристических виз россиянам. Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) 20 августа заявил, что понимает чувства тех, кто на фоне жестокого нападения России на Украину желает лишить российских граждан туристических поездок в ЕС. В связи с тем, что большое число россиян одобряют действия президента РФ Владимира Путина, Нурипур указал, что необходимо, безусловно, "ясно дать понять, что так дело не пойдет", но в то же время отметил, что "в борьбе с такими диктатурами именно исполнение правовых норм в странах Европейского Союза весьма и весьма полезно". Вместо того чтобы закрывать въезд в ЕС всем россиянам, следует активнее добиваться, чтобы в Евросоюз не могли ездить те, кто активно поддерживает Путина.

В Европе все больше стран в одностороннем порядке ограничивают для россиян свободу передвижений и выдачу им шенгенских виз. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует последовать им в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Дания настаивает на принятии общеевропейского решения по визам для россиян, предупреждая, что в противном случае тоже будет действовать в одиночку.