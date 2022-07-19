Оппозиция Великобритании, инициировавшая вынесение вотума недоверия экс-премьер-министру страны Борису Джонсону, в понедельник, 18 июля, провела голосование о доверии правительству. За сохранение доверия проголосовали 349 депутатов, против - 238. В случае, если бы оппозиции удалось добиться вотума недоверия правительству, возникла бы необходимость проведения в стране новых выборов. Из-за падения популярности Консервативной партии этого не хотели даже те ее члены, которые проголосовали в июне за вотум недоверия Джонсону.

На фоне ряда политических скандалов Борис Джонсон 7 июля сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он заявил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.

По итогам третьего раунда голосования депутатов-консерваторов, прошедшего 18 июля, в списке претендентов на пост лидера партии остались четыре кандидата - бывший глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

К 21 июля в списке должны остаться только двое претендентов, из которых и будет выбран преемник Джонсона, однако не депутатами-консерваторами из Палаты общин, а всеми членами Консервативной партии. Лидер консерваторов, в силу того, что они являются правящей партией Великобритании, автоматически займет пост главы правительства. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.