Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес улетел из страны в Испанию. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. „Эдмундо Гонсалес добровольно летит в Испанию на самолете испанских ВВС“, - написал он. Министр уточнил, что правительство его страны „привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев“.
Выезд Гонсалеса в Испанию в своем аккаунте в Instagram также подтвердила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. „...Венесуэла предоставила право безопасного транзита ради спокойствия и политического мира в стране“, - написала она. До этого Эдмундо Гонсалес несколько дней находился в посольстве Испании в столице Венесуэлы в Каракасе, где запросил политическое убежище, уточнила Родригес.
До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.