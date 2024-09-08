2024.09.08 16:27

Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

 
Deutsche welle
Edmundo Gonzales Urrutia
Edmundo Gonzales Urrutia
ФОТО: Jonathan Mishkin | Shutterstock

Один из главных оппонентов Николаса Мадуро улетел из Венесуэлы в Испанию.

Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес улетел из страны в Испанию. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. „Эдмундо Гонсалес добровольно летит в Испанию на самолете испанских ВВС“, - написал он. Министр уточнил, что правительство его страны „привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев“.

Выезд Гонсалеса в Испанию в своем аккаунте в Instagram также подтвердила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. „...Венесуэла предоставила право безопасного транзита ради спокойствия и политического мира в стране“, - написала она. До этого Эдмундо Гонсалес несколько дней находился в посольстве Испании в столице Венесуэлы в Каракасе, где запросил политическое убежище, уточнила Родригес.

До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

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Источник
Deutsche welle
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