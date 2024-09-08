Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес улетел из страны в Испанию. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. „Эдмундо Гонсалес добровольно летит в Испанию на самолете испанских ВВС“, - написал он. Министр уточнил, что правительство его страны „привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев“.