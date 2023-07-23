Оператор DW был ранен российскими кассетными боеприпасами

В результате российского обстрела кассетными боеприпасами тренировочной площадки украинских военнослужащих в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области в субботу, 22 июля, получил ранение оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко.

Атака произошла в 23 километрах от линии фронта, в 12.10 по местному времени (совпадает с московским), когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных. При обстреле один служащий ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

Сейчас Евгений Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное. Автомобиль, на котором передвигались журналисты, также получил повреждения. По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных.

Коллега раненого сотрудника DW о случившемся