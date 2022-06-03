Страны-производители нефти, входящие в организацию ОПЕК+, в четверг, 2 июня, на онлайн-встрече договорились увеличить в июле и августе квоту нефтедобычи на 648 000 баррелей в день. Изначально планировалось увеличение добычи на 432 000 баррелей в день в период с июля по сентябрь 2022 года с целью компенсировать эффект от пониженного спроса на нефть во время пандемии.

До недавнего времени Саудовская Аравия, являющаяся самым крупным производителем нефти среди членов ОПЕК, настаивала на выполнении изначальных договоренностей и, несмотря на давление со стороны США, не хотела дополнительно увеличивать добычу. В королевстве считали необходимым удерживать в резерве свободные производственные мощности.

Однако теперь, как сообщила 2 июня газета The Financial Times со ссылкой на источники, Эр-Рияд согласился увеличить объемы производства, чтобы избежать дефицита на рынке в ситуации, когда ряд стран из-за войны в Украине отказались покупать нефть у Москвы.

Война в Украине и рынок нефти



В группу ОПЕК+ входят 13 членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также 10 государств-партнеров, в том числе Россия. 1 июня американская газета The Wall Street Journal написала, что организация обсуждает возможность исключения России из сделки о контроле за объемами нефтедобычи из-за ее вторжения в Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение ОПЕК+ увеличить добычу. По ее словам, диверсификация поставок нефти в ЕС по принципу "прочь от России" — это первый столп, на котором покоится сокращение зависимости от Москвы. "В этой связи я приветствую сегодняшнее заявление стран — членов ОПЕК о том, что они увеличат поставки нефти. Потому что так нам будет легче постепенно свести на нет закупку российской нефти, избавиться от нее и двигаться в сторону других регионов мира, чтобы получать необходимую нефть там", — заявила фон дер Ляйен.