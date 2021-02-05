Опасен ли новый коронавирус из Великобритании с двумя мутациями

В Великобритании в начале февраля выявлены первые случаи заражения коронавирусом, который совмещает в себе британский и южноафриканский варианты. Это вызвало в стране беспокойство, поскольку произошла комбинация двух опасных мутаций вируса - уже его британский вариант B.1.1.7 более заразен. В свою очередь, южноафриканский вариант 501Y.V2, который способен распространяться еще быстрее, несет в себе мутацию E484K, которая выявлена в двух бразильских вариантах коронавируса.

Опасность для переболевших и вакцинированных?

Эти мутации особенно заразны для молодых людей до 20 лет. Кроме того, мутация E484K приводит к тому, что нейтрализованные антитела, которые образуются у людей, переболевших или получивших прививку, недостаточно защищают от нового заражения вирусом.

В результате, возможно, снижается эффективность имеющихся вакцин, а люди, переболевшие COVID-19, могут повторно заразиться. В Бразилии уже были отдельные случаи многократного заражения вариантом E484K.

Расшифровка генома коронавируса

Поскольку британские органы здравоохранения в отличие от немецких намного интенсивнее изучают пробы коронавируса, взятые у граждан, у них имеются более точные данные о том, какие варианты коронавируса распространены в стране. По данным британской Консультативной группы по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов (Nervtag), в результате секвенирования 200 тысяч проб выявлено 11 комбинаций различных вариантов вируса. Ученые считают высоко вероятным наличие и большего числа подобных комбинаций.

Такое развитие вызывает озабоченность у вирусолога Джулиана Танга из университета Лестера, поскольку дальнейшее распространение вируса может создать условия для появления все новых его вариантов. Поэтому очень важно, чтобы люди соблюдали действующие ограничения, иначе вирус будет не только распространяться, но и изменяться, сказал Танг в интервью BBC.

Если комбинации различных вариантов вируса смогут широко распространиться, это значительно осложнит борьбу с пандемией: большее число заражений за короткий промежуток времени может привести к перегрузке и без того перегруженных систем здравоохранения.

Проверка эффективности вакцин

Специалисты сейчас также проверяют, насколько уже допущенные к применению вакцины эффективны против новых мутаций коронавируса и их комбинаций. По данным BioNTech/Pfizer, созданная ими вакцина в большой степени эффективна как против британского, так и против южноафриканского варианта. Препарат компании Moderna хорошо действует против британского варианта, однако в шесть раз менее эффективен против южноафриканского, сообщил американский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин.

Параллельно с этим производители вакцин занимаются их модификацией, чтобы препараты обеспечивали защиту и против новых мутаций вируса. Однако, как известно, разработка, тестирование, допуск к применению и производство вакцин занимают много времени.