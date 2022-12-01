ООН заявила о падении реальной зарплаты в мире впервые за 20 лет

Падение реальной ежемесячной заработной платы во многих странах произошло из-за серьезного инфляционного кризиса и замедления глобального экономического роста. Согласно докладу ведомства, инфляция больше всего повлияла на покупательную способность людей с низким доходом.

В развитых странах G20 реальная заработная плата в первой половине 2022 года упала до -2,2%. При этом в развивающихся странах G20 показатель вырос на 0,8%, что на 2,6% меньше, чем до пандемии COVID-19.

Также в докладе отмечается, что в первой половине этого года инфляция росла пропорционально в странах с высоким уровнем дохода быстрее, чем в странах с низким и средним. Так, в США и Канаде средний рост реальной зарплаты упал до -3,2% в первом полугодии 2022 года, в странах ЕС – до 2,4%, в государствах Восточной Европы – до -3,3%. Рост реальной зарплаты в Центральной и Западной Азии за этот же период снизился до 2,5%, в Африке – до -0,5%, в арабских странах – до 1,2%.