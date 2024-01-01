ООН завершила миротворческую миссию в Мали

В июне 2023 года глава МИД Мали Абдулайе Диоп потребовал от Совбеза ООН вывести из страны международный миротворческий контингент. По его утверждению, миссия ООН не смогла сделать ситуацию в стране безопаснее, и более того - вызвала своими действиями "чувство недоверия" среди населения страны. После этого Совбез ООН принял решение досрочно прекратить миссию в Мали к концу 2023 года после шестимесячного переходного периода.

По словам Гутерриша, властям Мали (где с 2020 года правит военная хунта, занявшая свое место в результате переворота. - Ред.) будет передано оборудование, кроме того, потребует времени расторжение существующих контрактов. В своем заявлении Гутерриш отдал дань памяти 311 погибшим сотрудникам миссии МИНУСМА и более 700 раненым.

Организация Объединенных Наций (ООН) официально завершила Многопрофильную комплексную миссию по стабилизации (МИНУСМА) в западноафриканской стране Мали. Как заявил генсек ООН Антониу Гуттериш, после этапа вывода войск с понедельника, 1 января, начнется "этап ликвидации".

Ранее, в январе, сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнер" и правительственных войск Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. США ввели санкции в отношении министра обороны Мали и других представителей военной хунты за поддержку российских наемников.

Участие бундесвера в миссии ООН в Мали

Немецкие военные также принимали участие в МИНУСМА - это была одна из крупнейших миссий бундесвера за пределами ФРГ, насчитывающая до 1100 служащих. В июле уполномоченная бундестага ФРГ по делам военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) заявила, что бундесвер готов покинуть Мали до конца года.